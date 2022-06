A ARTEGUI é uma empresa de têxtil lar estabelecida no mercado desde 1975. Trabalhamos com uma vasta gama de artigos (Jogos de Banho, robes, tapetes, toalhas de praia, atoalhados de mesa, jogos de cama, panos de cozinha, almofadas, edredons, chinelos,.....). Temos colecção própria sendo os nossos desenhos exclusivos uma vez que trabalhamos com designers que desenvolvem os produtos de acordo com as nossas necessidades.

Para além dos produtos da nossa marca, também desenvolvemos produtos para hotelaria e restauração (todo o tipo de artigos, incluindo fardas e também artigos de SPA) ou para qualquer cliente que pretenda um desenho exclusivo. Devido ao nosso know-how todos os produtos são desenvolvidos com uma única preocupação, a total satisfação do cliente em todos os aspectos, desde a qualidade ao design.