A Ponto Cúbico, Lda iniciou actividade em 2008 na cidade de Coimbra. A equipa Ponto Cúbico é composta por um conjunto de profissionais das mais diversas áreas – arquitectura, design, engenharia e construção civil – permitindo oferecer um serviço integrado, rigoroso e com toda a qualidade que o cliente procura.

A Ponto Cúbico presta um serviço integrado e especializado nas áreas do projecto de arquitectura e engenharia e construção/reabilitação. O projecto é o elemento base do trabalho da Ponto Cúbico, devendo contribuir para a valorizarão do património construído e do ambiente. Cada projecto é único, pela sua concepção, pelo seu contexto, pelos aspectos económicos, mas acima de tudo pela singularidade de cada Cliente.

A satisfação do Cliente é o nosso grande objectivo.