CONTAMINAR ARQUITECTOS é um escritório fundado em 2004 em Leiria - Portugal, pelos Arquitectos Joel Esperança, Ruben Vaz, Eurico Sousa e Joaquim Duarte.

A equipa é multidisciplinar e os projetos desenvolvidos abrangem diversas escalas.

Uma parte significativa do trabalho do seu estúdio explora as inúmeras possibilidades da habitação contemporânea, unifamiliar ou coletiva, apresentando diferentes projetos construídos neste campo, com experiencia na área industrial e turismo.