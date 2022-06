ricardo granja | a r q u i t e c t o, exerce actividade como autor desde 2000 e como profissional liberal desde 2003, tendo vindo a desenvolver vários estudos e projectos em diferentes áreas da arquitectura, tendo por princípio a contínua reflexão nosmodelos fundamentais da arquitectura. No trabalho desenvolvido é preocupação constante a metodologia de trabalho nasvárias fases do projecto desde a concepção até à construção e tem como base uma coordenação de técnicos e autoresdas mais diversas áreas, que garantem em todas as fases de cada projecto, uma visão ampla, plural e concertada de todas as questões inter-relacionadas.