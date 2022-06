A Trinta por uma Linha, é uma marca portuguesa de mobiliário contemporâneo que visa contar, através de cada peça, um pouco da cultura de Portugal.

A marca explora as materiais primas portuguesas, como o pinho, o burel, a tão famosa cortiça e outras mais, para apresentar Portugal pela sua especificidade e tipicidade na área do design criativo e consequentemente, nos conceitos que originam as peças.

Conceitos esses que se transformam nas expressões populares portuguesas e que dão origem às peças desenhadas e produzidas pela marca.

A Trinta diferencia-se pelo seu conceito criativo, usando assim como base os seguintes pilares:

· Uma expressão popular - uma peça. O processo é perceber o que significa a expressão e materializa-la. Cada peça reflete a expressão portuguesa que lhe deu origem

· Pensamento função-forma que é refletido em cada peça

As peças são criações/originais próprios da marca e as matérias primas 100% portuguesas.

Para garantir a máxima qualidade das peças, a produção é também a nível nacional e por fábricas creditadas e com qualificação para manusear/trabalhar os diferentes materiais.