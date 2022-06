Depois de quase dezassete anos de amadurecimento, a Tipografia Dias instala-se Lisboa, Alvalade apostando em preservar e explorar a Arte Negra. Procuramos preservar o material tipográfico que as "velhas tipografias" se têm vindo a desfazer. Pretendemos prolongar uma vida útil, a um material que corre o risco de desaparecer. Preservamos, estudamos e promovemos actividades que permitam demonstrar a importância de preservar caracteres ou máquinaria tipográfica.

Desenvolvemos uma espécia de museu vivo em que podemos realizar objectos com uma tecnologia em tudo semelhante à que Gutemberg utilizou onde desenvolvemos exemplares unicos ou séries limitadas e numeradas impressas com caracters móveis.

A Tipografia Dias apresenta-se com dois prelos de provas, um Korrex Stuttgart de 1963 e um Vandercook Nº0, de meados do século XX. Contém perto de uma centena de tipos de letra de madeira ou chumbo, desde o corpo 6a 420pt Didot (35linhas) com os mais variados estilos, de fundidoras nacionais como o tipo Futura da Fundidora Guedes ou o Bicentenário da Imprensa Nacional mas, também o tipo Alemão Impuls da Typoart ou o tipo Suiço Univers e o tipo Inglês Gill Sans, fundidos e, Monotype.

Rúben R Dias, estuda há vários anos as artes tipográficas da letra impressa ao digital. Implementa nesta oficina um novo fôlego para o perpetuar de uma arte da tipografia que veio mudar o mundo.