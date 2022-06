Rodeada pela mãe natureza, nasce, em 2014, a marca Bomerango, fruto do desenvolvimento da Weproductise. Pela influência do ambiente natural em que nasceu, é conhecida pelas suas formas orgânicas e pelos materiais naturais utilizados. Começou por brilhar com a sua colecção de iluminação, mas depressa acolheu o mobiliário funcional, a arrumação e a decoração de ambientes como áreas de actuação. O seu nome surge inicialmente pelas suas características físicas, mas a afirmação é principalmente pela sua personalidade. É o chamado efeito bumerangue, de quem volta sempre às suas origens. É inovadora, contemporânea, autêntica e prática.