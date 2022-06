triipi® everything pillow, são almofadas que permitem relaxar e ler com conforto, com tecidos funcional e esteticamente adequados às respectivas funções. triipi® livros/ipad é para apoiar enquanto lê o que ajuda muito na sua postura. a triipi BIG® é uma almofada-pouf para ter em casa ou para levar para a praia e o jardim onde se pode encostar e desfrutar de grande conforto. muito práticas e, leves e laváveis à mão e na máquina.