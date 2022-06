PT - New Old Things (NOT-Atelier) é uma aglomeração de intenções baseada na recuperação de conhecimento, empregos, técnicas e serviços. Caracteriza-se pela colocação no mercado de uma nova marca, a NOT-Atelier, associado a bens antigos e produtos reinventados. Relacionamos o novo e a reabilitação de espaços, através da arquitetura, paisagismo e design, com novos conceitos de espacialidade e técnicas. a NOT-Atelier nasce em 2015