"A diferença está nos pormenores, nos pequenos detalhes que fazem uma grande diferença”. Com três lojas em Lisboa (Santos, Parque das Nações e Telheiras), a Cool Design oferece diversos serviços “taylor made” na área da decoração. Seja um quarto, uma sala ou um escritório, a Cool Design projeta espaços à medida, com criatividade, alma e qualidade. Tem uma equipa com experiência e know-how no mundo da decoração e do design, pronta para analisar as necessidades dos clientes e as alternativas existentes, criando as soluções mais adequadas para cada situação. Quer opte por uma decoração simples ou mais ousada, aqui encontra 1001 ideias diferentes para todos os gostos e estilos.