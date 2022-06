FAHR 021.3 é uma combinação. De pessoas,perspectivas, desafios, metodologias, artes e conceitos. Surge da visão de dois talentosos arquitectos que acreditam que a arte que os formou é muito mais do que aparenta. Apostaram tudo no desenvolvimento de uma nova abordagem. Surpreender na forma, no conceito e no conteúdo através de uma nova perspectiva de comunicação.

Percebendo que a arquitectura é um ramo de arte e de intervenção no espaço, FAHR 021.3 desenvolve o seu trabalho tendo por base a linguagem e a metodologia arquitectónica, mas apostando sempre no espaço improvável e nos materiais desafiantes. O resultado é provocativo e inesperado e vem nos mais variados formatos, desde a instalação, aos site specific, à performance, à intervenção. O caminho percorrido é já admirável, mas a empresa do Porto garante continuar a provocar.