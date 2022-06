“A cozinha é o coração da casa, é tradição e faz parte das nossas memórias. É um espaço maravilhoso onde a magia acontece, um ponto de encontro que revolucioná o espaço e a vida, onde rimos, choramos e descarregamos as frustrações e comemoramos as nossas vitórias do dia-a-dia. “

Esta visão aliada a paixão pelo design levou o CEO José Sousa a fundar, em 2016, a Area Design Interiores. Empresa de referência no setor da decoração, arquitetura e design de interiores, com sede em Braga, é especializada no desenvolvimento e na execução de ambientes de cozinhas.

Aliando a qualidade dos materiais ao conceito de funcionalidade sem nunca descurar a beleza arquitetónica de cada espaço, na AD Interiores criamos cozinhas modernas, exclusivas, sofisticadas e projetadas ao detalhe, de forma a ir ao encontro das necessidades e aspirações mais exigentes dos nossos clientes. Para nós o ponto fulcral é a satisfação total do cliente, em todas as fases do projeto.

Na AD Interiores cada projeto é único e singular, o que permite que a nossas cozinhas sejam Autênticas, Distintas e Intemporais.

Para assegurar a excelência a AD Interiores representa e comercializa as prestigiadas marca de cozinhas italianas CucineLube e CREO Kitchens, que para nós são sinônimo de padrões de qualidade, tecnologia, inovação, design e segurança incontestáveis. “As melhores cozinhas do Mundo.”

Garantimos qualidade, design, funcionalidade e serviços a um preço acessível a todos. Deste modo temos um portfólio diversificado de cozinhas made in Itália ou nacional, desde modelos com preços económicos aos mais sofisticados de qualidade superior, onde o requinte dos pormenores aliada a sofisticação dos materiais permite criar cozinhas de sonho e sem limites.

Cada cozinha, um novo projeto de vida…

Na AD Interiores elaboramos:

- cozinhas por medida;

- cozinhas ergonómicas;

- cozinhas com ilha e ou península;

- cozinhas em formato L ou U, outras formas arrojadas e tridimensionais ;

- cozinhas de autor;

- cozinhas para pessoas com mobilidade reduzida;

- cozinhas open space.

O aspecto/design exterior é sem dúvida a cara de qualquer cozinha, mas na AD Interiores não descoramos da qualidade dos materiais e acessórios interiores. Comercializamos, deste modo, uma extensa variedade de produtos e acessórios, nomeadamente tampos, eletrodomésticos de topo e exclusivos para especialistas de cozinhas, artigos de decoração e iluminação, mesas e cadeiras de design exclusivo.

Serviços:

- Projetos 3D - execução, estudos , aconselhamento e planificação;

- Comércio e representação de mobiliário de cozinhas italianas LUBE e CREO;

- Comércio de eletrodomésticos (venda e montagem);

- Comércio de tampos de cozinha (granitos, quartz, pedra natural, composta e acrílica, MDF, laminados, porcelânico e vidro);

- Comércio de artigos de decoração, acessórios e de iluminação;

- Comercio de mobiliário em geral e de fabrico nacional;

- Decoração de interiores;

- Remodelações;

- Projetos chave na mão;

Em todos os serviços prestados estão salvaguardados os valores da confidencialidade, rigor na conceção, acompanhamento do processo, venda e serviço de pós-venda. AD Interiores conta com uma equipa de profissionais qualificados que estão preparados para dar resposta aos mais variados pedidos desde os projetos base aos mais exigentes.

“Se amo o que faço, o idealizo com todo o empenho e dedicação e o torno real, então certamente serei valorizado e recomendado como pessoa e como profissional.” CEO José Sousa