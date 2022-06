Consórcio criado no final de 2015, com um início de vida suportado por uma intensa experiência de 10 anos nas áreas de projeto e construção. Surge da confiança em acreditar que do trabalho conjunto de diferentes disciplinas se consegue alcançar um resultado em muito superior à simples soma das partes.

Aposta-se num desenvolvimento conjunto dos projetos de arquitetura e das especialidades, garantindo a compatibilização dos mesmos de raiz e o desenvolvimento de soluções otimizadas e adequadas a cada situação.

Paralelamente, os projetos são pensados visando a sua concretização em obra. O conhecimento profundo dos projetos aliado à capacidade de gestão dos vários intervenientes e processos na obra garantem uma otimização de resultados e minimização de custos e erros.

Tendo consciência de que o mercado imobiliário é o grande motor que mobiliza quer o projeto, quer a construção, considera-se essencial pensar no objetivo último do trabalho realizado - uso próprio, arrendamento ou venda -e dar uma resposta integral às necessidades dos possíveis clientes: particular, promotor, investidor ou construtor. Apresenta-se assim o serviço de promoção que engloba a modelação 3D, a fotografia e o design aliados à arquitetura.