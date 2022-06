A OGGO STUDIO ARCHITECTS é um atelier de arquitetura com especial foco em projectos de habitação, sejam eles moradias unifamiliares, projectos de reabilitação ou edifícios de apartamentos para comercialização. Com obras em França e Portugal, a OGGO tem sede em Vila Nova Famalicão. Muito em breve abrirá um novo escritório na cidade do Porto.

Cada projecto realizado pela OGGO pretende ir ao encontro das necessidades do cliente de forma criativa e inovadora, recorrendo a soluções construtivas de qualidade aliadas a uma linguagem arquitectónica contemporânea. O atelier opta tendencialmente por soluções minimalistas, linhas depuradas. A ligação do projeto ao exterior, a sua proximidade, as vistas a orientação solar são pontos importantes para o primeiro esquisso do projeto.

Para além da experiência adquirida na área da habitação, o atelier conta com uma equipa de profissionais dedicados que trabalham para dar resposta aos mais variados desafios de forma rápida e eficaz.

Serviços prestados:

- Projectos de arquitectura

Elaboramos projectos de concepção à medida de cada cliente e realizamos processos de licenciamento

- Visualizações 3D

Fazemos visualizações 3D (imagem e vídeo) dos espaços para que o cliente possa ter uma perceção mais intuitiva e realista dos projectos antes de serem construidos

- Acompanhamento de obra/coordenação de projectos

Fazemos projectos de execução e acompanhamento de obra para que haja maior controlo sobre o resultado final

- Arquitectura de interiores

Desenvolvemos o interior dos espaços até ao mais pequeno detalhe com recurso a desenhos detalhados e de visualizações 3D

A empresa OGGO STUDIO ARCHITECTS foi fundada em 2009 por Julien Gomes e Sandra Pinto, dois arquitetos que iniciaram o seu percurso profissional adquirindo experiência em ateliers de arquitetura em Paris. Atualmente contam com vários projetos realizados nomeadamente na área da habitação tanto em França como em Portugal.

De salientar alguns projectos de habitação colectiva de grande escala em França como o Projecto de Jean Jaures ou o Projeto de Carnot.

Em Portugal destacam-se a construção de moradias no Algarve realizadas em 2017/2018, em Guimarães em 2018 e os projectos de reabilitação no Porto em 2017.