A Amélia Barbieri Interior Design é um atelier de design de interiores e arquitetura no Porto vocacionado para projectos há escala residencial,hoteleira e comercial. Aplicamos um critério de criatividade em que princípios como a responsabilidade se conjuga com a utilização de materiais refinados combinados com mobiliário ,objectos de arte contemporaneos ,vintage ou antiguidades se misturam numa metamorfose de estilos respeitando sempre o critério de cada cliente em cada projecto de interiores. Entre o estilo contemporaneo e o minimalista a Amélia Barbieri Interior Design confere a maior concentração aliada ao detalhe e funcionalidade de cada projecto de interiores para que o resultado final seja surpreendente !!! O rigor e a transparencia são peças que marcam o nosso trabalho e a nossa relação com os noss clientes porque estes são a peça chave do nosso trabalho e sucesso.