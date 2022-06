Os arquitectos Mafalda Ribeiro Ambrósio e João Gomes Leitão, fundadores do atelier trabalharam durante 5 anos em Madrid, colaborando com diversos ateliers: Mansilla + Tuñón, José María Sánchez García, Brut Deluxe e Sancho Madridejos.

A oportunidade de trabalharem em ateliers que ainda hoje privilegiam a participação em concursos, reconhecendo-a como uma plataforma de experimentação de ideias e conceitos, um modelo de como bem fazer arquitectura, foi para ambos uma experiência extremamente enriquecedora.

Em simultâneo, desenvolveram actividade independente, tendo participado em diversos concursos, onde obtiveram algumas menções honrosas (Europan10 emLisboa; Experimenta Design’09/Galp para a Ponte ciclável e pedonal sobre a 2ª circular). Conquistaram também uma presença na exposição e catálogo, enquanto finalistas do concurso da Trienal de arquitectura de Lisboa’10, Casa em Luanda:Pátio e Pavilhão.

Regressados a Lisboa em 2010, abraçam o projecto do atelier. Continuam a participar em concursos nacionais e internacionais e, em 2014, ganham o concurso por convite para a Casa Acreditar do Porto.

A reabilitação é também um tema que o atelier desenvolve com particular atenção.Em tempos de crise, é uma actividade com potencial, em que o atelier se posiciona com uma postura de prestação de serviço de valor acrescentado. Com várias obras de reabilitação em curso na zona de Lisboa, um exaustivo acompanhamento de obra e um elevado controlo de custos são factores que reputam como fundamentais no serviço que prestam aos seus clientes.