BBT_arquitectura

Gabinete de Arquitetura sendo Bruno Botelho Teixeira seu responsável técnico, com actividade desde 2003. Orientação do projeto de acordo com as suas intenções e trabalhamos a obra de acordo com os suas expectativas pessoais e objetivos financeiros. Para assegurar uma prestação de serviços global e de elevada qualidade conta-se com a participação de equipas de engenharia com vasta experiência e reconhecido valor no meio profissional. Vasta experiencia em Unidades Industriais / Comerciais / Habitação unifamiliar / Espaços comerciais / serviços / legalizações / alteração de utilização.