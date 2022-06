Em todas as histórias, sejam elas mais felizes ou menos, há algo de mágico no seu começo. Umas começam de um sonho, outras de uma coincidência, outras até de uma adversidade, mas quando nos leva ao caminho da felicidade há sempre uma nostalgia implícita à narrativa do “como tudo começou”. Chega a ser engraçado quando a Carla, uma das CEO’s da empresa relembra como juntamente com o Hélder e o André (também CEO’s) começaram esta grande família. São eles o forte pilar que nos mantém unidos e alinhados para fazermos grandes coisas. Há onze anos atrás eram eles que desenhavam, produziam e montavam os móveis. Aos clientes, diziam que tinham uma grande equipa como background, quando na verdade a equipa se condicionava a eles mesmos, riem quando o dizem e em jeito envergonhado. Defendiam-se assim do que julgavam ser pequeno, quando no fundo davam início a este grande projecto chamado Interdesign. Hoje, temos 12 lojas em Portugal e três internacionais: Reino Unido, Angola e Moçambique. A família cresceu de 3 para 348. Iniciamos a internacionalização no ano de 2009 e continuamos a dar cartas naquilo que sabemos fazer melhor, criar tendências. E em dias em que tudo parece ter a mesma cor, batalhamos incessantemente para que a Interdesign seja sempre mais. Mais novidade, mais eficiência, mais qualidade. Mais de nós e um bocadinho de si. É nos sorrisos e na realização de sonhos que encontramos a nossa força. Em jeito de finalização e quando abordados sobre a questão de dar rosto à Interdesign, cravaram a intenção de manter a família unida, sem caras representativas que menorizasse o trabalho dos anónimos. Gostamos da resposta! Somos isto. Somos Interdesign.

