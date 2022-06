A Paulo Jorge Bastos Martins, Arq. Unip. Lda apresenta-se como uma empresa de excelência no estudo e execução de projectos de arquitectura, urbanismo, interiorismo e design, abordando cada projecto, desde a sua fase de concepção, sob uma forte e cuidadosa atenção às especificidades do lugar, contexto e exigências do programa e cliente, permitindo oferecer uma serviço de valor acrescentado. Faz parte da nossa missão extrapolar o seu campo de acção para o panorama internacional, exportando e importando novos conceitos e soluções, permitindo um aumento significativo do leque de opções, garantindo uma total satisfação do cliente.