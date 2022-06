Com uma paixão inata que resulta na especial atenção à luz, a captação das imagens acontece na tentativa de expressão da poética dos elementos, do destaque dos detalhes e da cor e na alma do espaço que se apresenta.





Ao dar relevo à percepção da profundidade e ao realismo do espaço, procuro alcançar uma imagem final o mais natural e verdadeira possível. A escolha cuidada dos ângulos, da iluminação e da cor, pretende criar a sensação de estar no próprio espaço.





O valor dado à integridade e veracidade do que é captado, com o que é sentido ao estar no espaço, é o que mais define a minha atitude enquanto fotógrafo.