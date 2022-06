A missão da “Tempero & Venerando” é criar um dia-a-dia melhor para os nossos clientes, melhorando o conforto, poupança energética, aumentando a economia e garantindo a sustentabilidade nas nossas construções.

Para alcançar esta missão, apostamos em tecnologias inovadoras, com menor impacto ambiental, reduzindo os resíduos, dando prioridade á utilização de materiais ecológicos fabricados por empresas líderes em qualidade. Com esta missão conseguimos oferecer aos nossos clientes uma melhor qualidade de vida em termos de conforto, segurança e saúde, construindo casas funcionais, amigas do ambiente, de design moderno ou tradicional, a preços acessíveis que a maioria das pessoas poderá adquirir.