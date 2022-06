A Smartalu representa os sistemas de alumínio Aliplast para a Arquitetura e Construção, com uma abordagem ao mercado que cria diferenciação e valor acrescentado.

A Aliplast Aluminium Systems foi criada em 1984. Nos últimos anos, a empresa tornou-se num dos players mais importantes do mercado internacional no domínio da produção e do desenvolvimento de sistemas em alumínio para janelas, portas, jardins de inverno, sistemas de correr e fachadas. A inovação dos produtos, design, a competência técnica e a qualidade são as chaves do sucesso. Baseada em Lokeren, a Aliplast emprega 320 colaboradores nos seus vastos e modernos escritórios e ateliers de produção.

A Aliplast faz parte do grupo Corialis (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions), que gera um volume de negócios de cerca de 400 milhões de euros e emprega 1300 colaboradores. O grupo Corialis possui, entre outras, filiais no Reino Unido, em França, na Polónia, na China e na Ilha da Reunião.

GARANTIA DE LACAGEM DE 25 ANOS. A SUA GARANTIA PARA O FUTURO.

A Aliplast Aluminium Systems oferece agora uma garantia de lacagem de 25 anos. Isto porque realiza todas as fases do processo de lacagem, o que permite controlar todo o circuito de qualidade.

Esta garantia de lacagem é fornecida com o selo de qualidade "Qualicoat Seaside", que significa que a lacagem está protegida contra ambientes agressivos (gases de escape, zonas costeiras, ...), e aplica-se na gama de cores "TC (Timeless cores)" e "PT (textura Pure)" da Aliplast.