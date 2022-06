Na área de materiais de construção e decoração, a Padimat é uma das empresas mais empreendedoras e dinâmicas do mercado português. Uma marca que nasceu da necessidade de especialização e internacionalização do Grupo AZEVEDO’S - S.G.P.S, S.A. Um grupo empresarial sólido do qual herdámos a natural diferenciação pela qualidade, o espírito inovador e a capacidade de antecipar as necessidades dos mercados. Foi assim na primeira hora, em 1998, continua assim nos dias de hoje.

Temos como missão oferecer soluções integradas de prestígio e produtos técnicos de qualidade superior e design inovador, aliadas a um serviço de excelência ao nível do atendimento, aconselhamento técnico, acompanhamento de obras e pós-venda.

Sempre dispostos a inovar, em 2018 lançámos a nossa loja online em www.padimat.pt. Queremos estar onde estão os nossos clientes e parceiros e, hoje em dia, isso quer simplesmente dizer: estar disponível em todo o lado e a qualquer hora, sem quaisquer barreiras.