O atelier DAAO Concepts – Design e Arquitectura, apresenta a sua colecção de mobiliário #.

A colecção DAAO Furniture Design é uma marca da DAAO – Arquitectura e Design.

De cariz funcional, a colecção DAAO tem como prioridade a sua utilização e o fim a que se destina, dispensando artifícios, ou formas meramente decorativas.

É nossa convicção que a função gera a forma e que o intuito do desenho se destaca do artifício do mesmo.

A DAAO Concepts está em Oeiras na Rua Arthur Brandão.

Criamos um espaço acolhedor onde pode ver algumas peças da nossa colecção pedir catálogos, tomar um chá ou comer uma tarte.

Complementamos o espaço de comida com um espaço de mostra para algumas peças da colecção #

Temos uma pequena biblioteca e Wi-Fi para que se sinta bem no connosco.

Visite-nos