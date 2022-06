A DRCF é um empresa de projecto, decoração e construção com escritórios em Luanda e Lisboa.

Somos um gabinete com soluções integradas chave-na-mão, garantindo desta forma a perfeita execução do seu projecto em todas as suas fases.

A DRCF desenvolve projectos nas áreas comercial, residencial, remodelações e decoração. Tendo sempre como missão ir de encontro aos desejos e expectativas dos nossos clientes.