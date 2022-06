A Especial Destaque surge pela vontade de contribuir e de dar uma resposta diferenciada no sector da construção. Seguindo a tendência actual do mercado, mais do que construir de novo, a remodelação e a reabilitação têm sido o principal foco do nosso trabalho. A nossa equipa surge com uma ideia diferenciada de trabalho, de forma a facilitar a execução da obra que o cliente pretende e a reduzir as suas preocupações. Fornecemos orçamento global da obra pretendida, após o projecto estar definido e aprovado pelo cliente, e tratamos da execução de toda a obra, podendo a mesma ser chave na mão se o cliente assim entender.

Principal foco de trabalho na atualidade:

- Remodelações de edifícios existentes;

- Remodelação parcial de edifícios - de um ou mais compartimentos,

- Recuperação e reabilitação de espaços, interiores ou exteriores;

- Adaptação de casas e/ou compartimentos para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada;

- Desenho de mobiliário;

- Projectos 3D de espaços;