A Cartune Store é o primeiro showroom da fábrica Cartune, localizado em Lisboa, com uma diversificada gama de produtos originais. Com atendimento personalizado e com peças de design próprio, o cliente descobre artigos exclusivos de várias áreas desde decoração para eventos, ofertas especiais, embalagem para vários fins e, ainda, decoração profissional para casa ou espaços empresariais, como lojas, restaurantes ou hotéis.

No agradável espaço junto à Praça de Londres, cada cliente encontra um mundo de soluções personalizadas e de acordo com o que procura. A Cartune tem. A Cartune faz.