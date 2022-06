A JRBOTAS representa desde 1995 diversas marcas internacionais na área do equipamento sanitário, do mobiliário e das portas interiores. Com mais de 650 projectos concluídos, 100 distribuidores e uma elevada capacidade de resposta, é o parceiro ideal quer seja para o desenvolvimento de uma residência privada, de um hotel ou de um espaço público.

Todas as marcas são conhecidas no sector pela sua liderança ao nível da inovação, pela qualidade e robustez dos produtos, pelo design único e a preocupação acrescida com o utilizador. Graças à vasta gama de produtos, a JRBOTAS oferece ainda a possibilidade de levar a cabo uma remodelação ou construção de raiz sem recorrer a uma série de locais distintos, primando ainda pela qualidade do detalhe e a especialização dos seus colaboradores.





Marcas: Duravit | Effe | Fantini | Geesa| Hansa | Longhi | Pietrelli | Sealskin | Tiger





Venha visitar o nosso showroom no Príncipe Real, aproveite para relaxar num ambiente descontraído e deixe-se inspirar pela vasta gama de produtos que temos disponíveis.





Horário:

Dias úteis das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00

Sábados das 09h00 às 13h00