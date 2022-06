A Luminoproject, Lda. é uma empresa que se dedica ao projecto e à comercialização de equipamentos de iluminação desde 2006, sendo hoje uma das empresas referência de mercado.

Temos uma vasta linha de lâmpadas e equipamentos OEM em LED, com um excelente rácio qualidade/preço, bem como equipamentos das mais conceituadas marcas, resultado de parcerias com as principais empresas do mercado.

Na Luminoproject procuramos sempre a satisfação do cliente, e os principais vectores de orientação comercial são: QUALIDADE, INOVAÇÃO, PREÇO e SERVIÇO

A nossa equipa comercial está focada no cliente, e irá sempre procurar a melhor solução de produto/preço para o cliente.

O nosso know how, experiência profissional, capacidade de adaptação, R&D e logística, faz da Luminoproject o parceiro certo para a sua empresa.

Luminoproject, Lda. is a company dedicated to the design and marketing of lighting fixtures since 2006 and is today one of the market leading companies.

We have a wide range of lamps and OEM equipment in LED, with an excellent quality / price ratio as well as the most prestigious brands of equipment, the result of partnerships with leading companies in the market.

In Luminoproject always seek customer satisfaction, and the major commercial orientation vectors are: QUALITY, INNOVATION, PRICE AND SERVICE

Our commercial team is focused on the customer, and will always look for the best product solution / price for the customer. Our expertise, experience, adaptability, R & D and logistics, makes Luminoproject the right partner for your company.