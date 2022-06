Criada em 2008 e sediada em Lisboa, a BAOBART Arquitetura e Design é uma empresa que integra nas suas competências a arquitetura, a arquitetura de interiores e o design.





ARQUITETURA





Conceito, funcionalidade, modernidade e inovação são caraterísticas dos projetos de arquitetura assinados pela Baobart. Os projetos da empresa são a interpretação das necessidades de cada cliente, aliada à estética e ao gosto pelo pormenor. Os espaços são concebidos em função da sua utilização futura, mas também para serem plenamente vividos, por isso é dada a maior importância a cada detalhe.









ARQUITETURA DE INTERIORES





Na Baobart a decoração surge associada a projetos de remodelação e reconstrução de espaços mas também como projecto isolado. Intervimos no sector público e privado de forma a que o espaço reflita a identidade do cliente. Criamos ambientes num estilo actual, confortável e elegante tendo sempre como premissas a qualidade das peças (temos parcerias com marcas internacionais prestigiadas) e a funcionalidade do espaço.