Teias de Lona surge a partir de um projecto de recuperação de teares antigos, de produção de “lona” 100% algodão. Teias de Lona é o único produtor de tecido de lona tradicional na Península Ibérica.

O principal objectivo é recuperar e reutilizar a forma de produção do tecido “lona”. Como utilização do método tradicional os fios de rama virgem com torção forte sem qualquer tratamento para urdir ou tecer nos tradicionais Teares “Picanõl Presidente” dá origem a um tecido de excelente qualidade, resistente, suave e criativo. Com alta capacidade produtiva, mas também personalizada e com mínimos bastante reduzidos…