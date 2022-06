A empresa Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA, é um spin-off da Universidade de Coimbra que surge na sequência de 30 anos de investigação em diversas áreas científicas relevantes (Engenharia Estrutural, Engenharia Hidráulica, Engenharia Costeira, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Informática, Design e Arquitetura). A empresa agrega conhecimentos em todas estas áreas e mantém relações de trabalho estreitas com vários institutos universitários, com vista à concepção, ao projeto, à construção e à comercialização de dispositivos e equipamentos tecnologicamente evoluídos adaptados à prática de atividades de lazer, em ambiente náutico. O fundador da Friday e seu atual CEO desempenhou, entre 2003 e 2011 as funções de Reitor da Universidade de Coimbra.