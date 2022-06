A Melo & Santos, Lda é uma empresa fundada em 1957 que se têm dedicado à importação, exportação e distribuição de produtos destinados à decoração exigente de espaços interiores e exteriores, no que se refere principalmente a vasos, floreiras, seus acessórios em polipropileno/polietileno, Plantas Artificiais e Naturais bem como protetores de feltro para proteger as suas peças aplicados na cerâmica ou Mobiliário

A nossa gama é constituída por duas linhas de produtos: uma dirigida ao grande consumo incluindo particulares e outra inovadora, cujos destinatários são os decoradores, arquitetos, profissionais da decoração e outros.

Possuímos uma grande variedade de tamanhos e cores nesta linha.

No entanto para que possa visualizar melhor os nossos produtos, convidámo-lo a visitar a nossa página no site www.melis.pt e se desejar poderá solicitar os nossos catálogos e tabelas de preços ou aconselhamento para as vossas decorações e projetos através dos seguintes contactos: Tlf: 229 699 320 / Tel: 939 249 662 ou info @melis.pt

