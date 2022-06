A YS PROJECT DESIGN surge da nossa vontade de criar, transformar e reinventar espaços, levando-os assim, a um próximo nível.

A nossa missão passa por criar espaços, pessoais ou comerciais, com soluções de design, tendo em conta a função e organização, aliada à estética, impacto visual e aos critérios dos nossos clientes.

O nosso lema é que o design é para todos e, por isso, os nossos projectos abrangem vários estilos, gostos e tendências.

Dizem que somos "problem solvers", bastante cuidadosos e com atenção ao detalhe...

Na verdade, gostamos de intervir a 100% nos nossos projectos, desde a planificação até à execução final. No fundo, adoramos pôr a mão na massa!

Durante a planificação, avaliamos o espaço detalhadamente, fazemos o levantamento fotográfico e das medidas do espaço a intervir, percebemos as necessidades do cliente e os seus gostos, tudo isto numa primeira visita.

De seguida, passamos à fase de estudo do layout, fazendo uma proposta de interiores com o mobiliário em planta e uma lista de materiais.

É numa terceira e última fase, na implementação, que tratamos das compras do cliente, seguindo-se a montagem de mobiliário no local, com a implementação de tudo o que foi definido na planificação e deixando, assim, tudo pronto a habitar.

Sempre que a intervenção é estruturalmente mais profunda, envolvendo obra, contamos com os nossos parceiros habituais para a boa execução da mesma, fazendo sempre o acompanhamento desta. Caso o cliente já possua uma equipa de empreitada, o processo é o mesmo, facilitando assim o cliente.

Conte connosco para valorizar o seu espaço, seja ele pessoal ou comercial.

YS, vamos criar, transformar e potenciar espaços! ...e sim, lê-se YES! :-)

SERVIÇOS COM A YS:

P L A N I F I C A Ç Ã O|

• visita e análise ao espaço

• levantamento de fotografias e medidas do espaço

• planificação do espaço em planta

• visualização em 3D

• lista de compras

• criação de imagem gráfica para espaços comerciais (logótipos, cartões de visita, site, estacionário...)

E X E C U Ç Ã O |

• compra de mobiliário

• intervenção no espaço com artigos e mobiliário, de acordo com a planificação

• intervenção de equipas externas de empreitada, para projectos que assim o justifiquem

• gestão e acompanhamento de obra

• aplicação de vinil em espaços comerciais

• produção fotográfica de espaços