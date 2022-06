EURICO REBELO

No papel é escultor, trabalha metais, brinca com a luz, cria, admira e vende peças únicas que cria quando o espírito o convida a debater-se com a arte. Fora do papel, é um Eurico, sempre Rebelo, algumas rebela-se, raramente se revela. É um hoje, outro amanhã, diferente na semana que se segue, outro ainda no ano que virá. É nessa incerteza que se equilibra e é nessa imprecisão que está o truque de acertar quase sempre nas peças que cria. Todas diferentes, como ele nos dias que passam. Começou por brincadeira, por escape, por desculpa. Cedo percebeu que o talento lhe iria tomar o tempo, e o tempo tomou-lhe a paixão. Na garagem onde esculpiu a primeira peça deixou a candura dos dias, tomada agora pela consciência da verdade. Mundo cruel, reconhece. É por isso que se embala na arte, em que adormece longe do caos da multidão, e é na solidão que o espírito lhe concede as peças mais suas. Diz que se aprende tudo. Tudo, menos a sentir. Sentir é outra coisa. O importante é fazer o que se gosta e garante que só faz aquilo que quer. Liberta-se e liberta os que o rodeiam. É a única maneira de se respirar em harmonia. Os maiores segredos são a humildade e a disponibilidade para ouvir. Para isso, sim, devia haver diplomas. O resto são buscas frustradas pela perfeição. Celebre-se antes o natural, o único, a vida. O Eurico esculpe, mas sobretudo vive. Aprende-se a viver. Só não se aprende a sentir. Sentir é outra coisa.