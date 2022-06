A Manuel da Silva & Filho, Lda inserida no sector da Construção Civil e Obras Públicas.A operar no mercado desde 1982, a empresa adquiriu uma sólida experiência que lhe permite garantir a máxima qualidade na execução dos seus serviços.Contamos com um grupo de colaboradores experientes e motivados para, em conjunto com a Gerência, garantir o nosso principal objectivo, A SATISFAÇÃO DO CLIENTE.A construção civil não tem segredos para nós - compreendemos o conceito de habitação e damos a maior importância ao conforto e segurança dos nossos clientes. Para nós, todos os detalhes são importantes para sua satisfação.Com sede em Oliveira do Hospital, executamos obras em todo o país.FAÇA DO SEU FUTURO A NOSSA ALIANÇA!!!!