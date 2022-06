A Filipe Saraiva – Arquitectos, Lda é uma empresa de prestação de serviços na área da arquitetura. Fundada em 2001, na localidade de Ourém_Fátima, dispõe de um vasto curriculum de projeto nas mais diversas áreas, porque dispõem dos meios tecnológicos e humanos qualificados para o exercício da sua atividade, que tem vindo a desenvolver um pouco por todo o território nacional e também em território internacional.

É composta por uma equipa jovem, com dinamismo e experiência profissional resultante de uma vivência diária, atenta e crítica que permite enfrentar os mais diversos desafios. Com um grande sentido de responsabilidade, rigor, determinação e como premissa: a qualidade.

A conceção arquitetónica assenta nas sinergias das várias especialidades e coordenação das mesmas, tendo em conta as várias condicionantes impostas quer ao nível dos requisitos legais e técnicos, quer ao nível das pretensões do dono de obra. Neste sentido, é de extrema importância a multidisciplinaridade da equipa, a sua relação permanente e aberta com o promotor/cliente.