Espaço dedicado ao melhor que se vai fazendo por cá, na arte, design e artesanato urbano. Pensando no futuro, olhos no presente e inspirações do passado!

É uma loja/galeria que acolhe o espírito Português. Situada num bairro histórico de Lisboa entre o eixo Bairro Alto e Santos/ São Bento, numa rua estreita onde passa o famoso eléctrico 28.



Um espaço versátil que mexe com os nossos níveis de dopamina através de uma grande diversidade de objectos – na arte, no design e no artesanato urbano, sempre com um ‹‹objectivo na objectiva››: promover o que é nacional. Fugindo aos produtos massificados, aqui encontra-se uma selecção de produtos “fora da caixa” e de peças únicas, que nos chegam de jovens empresas e de artistas emergentes de norte a sul, de Portugal. E claro, um espaço dedicada à arte, que serve de tela para exposições de muitas artes.