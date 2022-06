Nosso objetivo é desenvolver um produto/serviço que não proporcione qualquer tipo de agressão ao meio ambiente.

Influenciar , motivar e conscientizar empresas. Atualmente os conceitos ligados ao design deixaram de focar unicamente nas questões estéticas. Um número cada vez maior de empresas passa a entender que este campo do conhecimento pode ser bastante útil também no desenho de processos, na construção da experiência do usuário e nas questões ligadas à sustentabilidade. O chamado design sustentável busca desenhar produtos e serviços que estejam em sintonia com as questões ambientais e ecológicas não apenas durante a sua produção e consumo, mas também no descarte, na sua reciclagem ou na reutilização.