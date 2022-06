Constituída em 1977, a Revigrés é uma referência no mundo cerâmico, com a produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos. Está presente em mais de 50 países, onde tem contribuído para vários projetos emblemáticos. Prossegue uma estratégia de investigação de novos produtos e processos de produção e desenvolve coleções de Design, aliando a estética à funcionalidade. Esta aposta tem merecido o reconhecimento do mercado nacional e internacional, com a atribuição de várias distinções.