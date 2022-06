Fundada em 2013, com sede em Lisboa, as linhas simples são um atelier de Arquitectura, Design de Interiores, Consultoria e Assessoria, Acompanhamento e Fiscalização de obra

Arquitectura

Executamos e desenvolvemos soluções criativas com vista à optimização, utilização e rentabilidade do seu espaço e do seu imóvel,

assegurando a agilidade e coordenação transversal de todo o processo de construção, desde a concepção do projecto de Arquitectura e das especialidades de engenharias, passando pelo licenciamento junto das entidades, até à execução de obra. Assumimos uma abordagem ao projecto com o objectivo de construir espaços e edifícios, através da implementação de soluções funcionais, sustentáveis, económicas e duráveis

Design de interiores

Da remodelação dum único espaço á remodelação total, optimizamos a sua ideia e a sua concretização, proporcionando uma melhor utilização e rentabilidade na obtenção do resultado final e do seu investimento. Desenvolvemos soluções personalizados e à sua dimensão. Acreditamos que é nos pequenos detalhes que se pode fazer a diferença, criando ambientes interiores distintos, focados na estética, funcionalidade e harmonização do espaço.

Desenhado para SI. Torne-o seu... e exclusivo !

Consultoria

Análise e avaliação de opções, gerindo situações e determinando diagnósticos, propomos soluções, reunimos elementos e proporcionamos a orientação técnica e necessária para apoio e suporte á sua decisão.

Assessoria

Estabelecemos a ligação entre uma entidade (indivíduo ou instituição) e o cliente, no apuramento de soluções e na determinação de métodos e metodologias de abordagem, implementando e produzindo soluções eficazes com vista á resolução de situações. Produzimos, reunimos e organizamos os elementos necessários á sua resolução.

Acompanhamento e Fiscalização de Obra

Procedemos á verificação integral da conformidade da construção, com as definições dos diversos projectos de licenciamento e execução, em tempo real e em obra, assegurando o cumprimento das responsabilidades dos múltiplos intervenientes no processo construtivo, garantindo o controlo geral da empreitada, no que diz respeito à execução dos trabalhos, gestão e qualidade das técnicas, materiais e equipamentos, assim como a higiene e segurança no trabalho.

Nas Linhas Simples apostamos no rigor, na qualidade e satisfação dos nossos clientes.Pautamos por exceder as suas expectativas!