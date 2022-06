Dedicados essencialmente à reabilitação de espaços interiores de Edifícios, abrangemos acabamentos em edifícios, instalação elétrica, decoração de interiores, bem como comércio de materiais de construção, entre outros serviços que possam estar incluídos na renovação de espaços.

Temos técnicos e mão de obra especializada e comprometida com o serviço, executando obras de pavimentação (vinílicos, linóleos, epóxi, alcatifas, flutuantes, piso técnico, papel de parede, entre outros, bem como gesso cartonado, metálicos, decks, corian, fenólicos, etc). Somos uma empresa que está preparada para oferecer sempre uma solução inteligente e económica para quem precisa de renovar um espaço de habitação e/ou de trabalho.

A P4P pode contribuir de forma positiva para sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da Empresa. Numa relação transparente com os nossos clientes, oferecemos suporte logístico e técnico funcional, bem como um atendimento diferenciado.

O historial da empresa já apresenta projetos em várias vertentes, contando com projetos de clínicas, laboratórios hospitalares, hotéis, moradias, restauração e serviços no seu portfólio.