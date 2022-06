Fundada em 1993, a MECH Consultores é uma empresa de projeto de Arquitetura e Engenharias, consultadoria e fiscalização, com vasta experiência em diversas áreas (resorts, hospitais, escolas, auditórios, complexos habitacionais e habitação a custos controlados, áreas comerciais, turismo, infraestruturas viárias de saneamento e abastecimento de água, etc.), em Portugal, Moçambique, Cabo Verde e Senegal, onde tem a decorrer diversos projetos. Além de projetos de Arquitetura, também desenvolve projetos de Estrutura, sistemas de Ventilação e Ar Condicionado, Eletricidade, Telecomunicações, Águas e Esgotos, Estudos do Comportamento Térmico e Acústico, Segurança Contra Incêndio, entre outros. Possui um departamento autónomo de Fiscalização, Coordenação de Segurança e Gestão de Obras.