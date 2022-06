A Firma COSQUEL ‑ Sociedade

de Construções, L.da, sede na Rua Dr. Henrique de Miranda, nº 210, 4350-195 Porto, com o alvará n.º 6091 – passado pelo IMOPPI - Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, associada nº 577 da AICCOPN Foi criada pelo seu fundador Mamede Costa que em 1974 regressou de Moçambique, onde esteve cerca de dez anos e onde sempre se dedicou à Construção Civil.

Seu fundador e gerente é um homem bem preparado, sob todos os aspetos. Conhecedor da arte desde pequeno, tendo aprendido com seu pai, Joaquim Costa, também Construtor Civil.

São várias gerações familiares que trabalham nesta área. Seu avô, José Costa desde 1890 até cerca de 1930 - seu pai, Joaquim Costa, desde 1925 até cerca de 1960 e Mamede Costa a partir desta data; primeiro em Portugal com seu pai, depois em Moçambique a partir de 1966 onde criou a empresa “Carpintaria Bom fim” e onde se dedicou também à Construção e Venda de Prédios.

A Empresa Cosquel foi assim fundada mantendo sempre como meta a atingir, o seu desenvolvimento e a sua inovação.

Constituída em 1979 mantém a sua atividade nas áreas que abrangem desde Arquitetura e Engenharia à área de construção civil e obras públicas, tais como a construção de edifícios e restauros, Construção de estruturas Pré-fabricadas para diversos fins, como habitação, com uma estrutura metálica, fácil de montar, com bom isolamento térmico-acústico, amiga do ambiente, funcional, com vários níveis de independência no que respeita ao abastecimento de água, energia eléctrica e saneamento.

A empresa constituída em 1979, tem no seu quadro técnico colaboradores desde o seu início, com longos anos de experiência e bem-sucedidos.

Hoje é gerida pelo Seu filho, Paulo Costa, Engenheiro Civil que desde a sua infância acompanha a evolução da Empresa e da construção em geral.

E assim, como um ramo que rebenta do caule principal, foi criado um exemplo de habitação sustentável, ecológica, com um isolamento térmico superior ao de uma habitação tradicional.

Há mais de quinze anos que trabalhamos no âmbito de espaços escolares com empreitadas públicas para a IMTT, DGESTE (antiga D.R.E.N., Direção Regional de Educação do Norte), e agora também diretamente paras os Agrupamentos Escolares tendo ao longo destes anos executado variadíssimas empreitadas em toda a Região Norte do País, bem como manutenção de infraestruturas nas áreas de redes elétricas, abastecimentos de água, sistemas de rega, saneamento.

A Sua Casa

em Três Tempos

Com muito orgulho apresentámos o nosso produto

Estruturas a que dignamente chamámos de casas que rivalizam com toda a postura com as casas tradicionais, em todas as soluções técnicas necessárias, como capacidade de resistência ao fogo, térmica e acústica (e nessas suplantando-as em muitos casos), como também nas características essenciais como a robustez e a solidez, com um custo de manutenção muito baixo.

Criámos espaços aonde as pessoas se sintam confortáveis com soluções criativas consoante o seu objectivo.

Projetámos, fabricamos e montámos estruturas para diversos fins, com total mobilidade que não carecem de licenciamento de construção.

A combinação perfeita de espaço suficiente para o essencial de conforto versus manutenção, uma filosofia de espaço, podendo até adotar ser minimalista, criando uma maior ligação com o meio aonde está inserida, uma forma mais natural de viver e partilhar.

Temos um conjunto de soluções capazes de satisfazer os seus requisitos, e se assim não for através do nosso gabinete de Arquitetura e Engenharia fazemos a Sua casa à Sua medida, partindo do Seu sonho para o papel e daí para a realidade da Sua propriedade.

Adaptámos a nossa solução estrutural para as dimensões que Lhe agradar, nunca menosprezando a segurança e solidez, que é uma das características da nossa forma de criar.

Através não só na escolha de materiais como de soluções desenvolvidas tecnicamente pela Nossa empresa, a conjugação de certas características que nos diferenciam, na robustez, mobilidade, segurança.

A utilização de materiais sem manutenção, capazes de preencher todos os requisitos normais e exigíveis em uma estrutura robusta e duradoura.

Desde espaços para Habitação permanente com todas as comodidades, segurança, estabilidade, conforto, à habitação para lazer e férias, privilegiando os aspetos essenciais de cada objetivo, passando assim para a Sua habitação, um lugar que terá o prazer de Lhe chamar “Casa”.

Com um chassis único, como ponto de partida, um sistema de montagem único, com recurso a materiais de elevada qualidade, criámos uma solução estável capaz de acompanhar abalos sísmicos sem fissurar e com um isolamento térmico e acústico essencial ao Seu bem-estar.

Esta passa por um sistema de painéis sandwish de 75mm com chapa galvanizada e lacada de ambas as faces sendo esta preenchida por placas de lã de rocha com 100Kg/m3 de densidade, que não é combustível.

O revestimento exterior pode variar entre o acabamento original da estrutura em cor a definir, um acabamento com um sistema de argamassas à base de cimento com areado fino em cor à escolha, como também de painéis de madeira com vários acabamentos à escolha.

Este sistema de painel sandwish é fixado ao “esqueleto” uma estrutura galvanizada composta por perfis metálicos de elevada resistência, do qual faz parte também os paramentos interiores.

Por dentro, esta estrutura é toda revestida a painéis estruturantes OSB classe 3 de marca reconhecida no mercado internacional, também estas com excelentes características de resistência ao fogo, sem esquecer que é naturalmente isoladora do ruído e da temperatura.

O acabamento interior poderá ser em diversas texturas e cores à Sua escolha, desde revestimentos com fios de algodão à tradicional tinta plástica.

Ficamos inteiramente disponíveis para prestar mais esclarecimentos, através dos meios que melhor lhe provier