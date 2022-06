A FBF Arquitectos, de nome completo Francisco Barata Fernandes Arquitectos, é formada por uma equipa com mais de 15 anos de experiência de trabalho consolidada.Desenvolve projectos de arquitectura, projectos de conservação e reabilitação do património e planos de urbanismo, tal como a gestão, coordenação de especialidades de engenharia e planeamento de todas as fases de projecto associadas a cada obra de arquitectura. Destaque para os prémios, nomeações e conferências –nacionais e internacionais – nas áreas de Reabilitação e Conservação do Património; Arquitectura e também na área do Urbanismo.