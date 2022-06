A PARQUR foi fundada em 2012. É um colectivo de arquitectos e urbanistas com campos de experiência diversos, da reabilitação à fabricação digital, da mobilidade ciclável aos SIG, que se estendem em média ao longo de 12 anos de prática profissional.

Praticamos arquitetura porque acreditamos na sua capacidade para enriquecer os ambientes que habitamos e partilhamos. Como arquitetos desenvolvemos projetos a pensar nos nossos clientes e parceiros, na suas necessidades presentes e futuras, como também no contexto particular e geral de cada emprendimento. A colaboração e o diálogo encontram-se no centro da nossa prática e processo criativo.

Um conjunto de experiências profissionais e lectivas no estrangeiro, Brasil, Angola, Finlândia, Canadá, Argentina, EUA, dão-nos o à-vontade, a flexibilidade e as competências para trabalhar para diferentes contextos e com culturas diversas.