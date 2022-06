3F Filippi S.P.A tem vindo a trabalhar na indústria da iluminação há mais de 60 anos com uma vasta experiência na concepção e fabrico de iluminação técnica e eficiente. Seus produtos são inteiramente projetados e fabricados exclusivamente nas suas fábricas em Pian di Macina, no bairro de Bolonha e orgulhosamente ostentam a marca "Made in Italy" que é comercializada em mais de cinquenta países através de sua rede de vendas.

3F Filippi é também certificada com a ISO 9001 no desenho da iluminação e projetada com os melhores designers de iluminação para oferecer aos clientes uma qualidade de luz em linha com as mais recentes normas, garantindo resultados de desempenho especialmente nos setores comerciais, industriais e serviços, proporcionando também soluções personalizadas.

3F-Filippi fabrica iluminação de altíssimo rendimento e eficiência ideal para indústrias, armazéns ou outros espaços onde exige alta eficiência e luminosidade, com um índice de reprodução cromática CRI >90, para grandes alturas, baixas temperaturas até -35º ou altas temperaturas +70º. Produtos fabricados sobre a norma ATEX grupo II categoria 3D ZONA 22, com engenharia, materiais e construção de qualidade, assim como cinco anos de garantia em toda a gama Led.

3F-Filippi também poderá colaborar com estudos de projetos de iluminação e eficiência energética. Visite-nos na nossa pagina e conheça toda a nossa gama de produtos.