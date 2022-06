… Marco Oliveira Arquitetos é um atelier focado na disciplina d´arquitetura, na constante procura da definição mais pura desta “utilitas, venustas e firmitas”.

Sediado na cidade de Seia, em pleno coração da Serra da Estrela, tem vindo a semear criatividade e a materializar sonhos por todo o universo, em torno do mercado imobiliário (edificação e edificado).

É um atelier criativo e multidisciplinar com uma abordagem transversal entre as diversas áreas do mercado imobiliário, que numa primeira fase, poderão parecer distintas, mas que se fundem naturalmente, é o mote para a sua atuação.

Desafie-nos e comprove por si!

Cada novo projeto será sempre um recomeço… Pretendemos alcançar a originalidade questionando o convencional e os cânones, na constante procura da superação das expectativas.

A metodologia de trabalho que usamos, obriga-nos a um profundo empenho, procurando uma abordagem rigorosa e criativa, com qualidade técnica assente em princípios de intemporalidade, integração e sustentabilidade.