Consolidada na arte de projectar, a nPoente – arquitectura | design | 3D, Lda , tem como missão criar espaços arrojados, funcionais, esteticamente apurados e arquitectonicamente sustentáveis. Com um quadro Técnico | Criativo, dotado de uma visão global e integrada, nas áreas de: Consultadoria, Projecto, Gestão de obra e Orçamento. A nPoente, reúne e coordena as demais especialidades, antecipando, em fase de projecto, todas as adversidades específicas da construção no âmbito de:

Habitação Unifamiliar | Habitação Colectiva | Turismo | Urbanismo | Restauração e Bebidas

Valorizamos os princípios da Seriedade e da Confiança, que associados ao Know-how acumulado, da nossa equipa técnica, nos permite acompanhar transversalmente todo o processo Imobiliário, desde o plano de investimento até o “Cliente final”, assegurando a Excelência de cada empreendimento.