A 360 DESIGN em colaboração com arquitetos, designers, decoradores na construção ou reforma dos seus espaços. Propor-mos uma solução para o seu espaço dentro do orçamento. A 360 DESIGN cria uma marca que integra os melhores profissionais, profissionais e empresas do sector da construção civil serviços completos e integrados em obras de remodelação, reabilitação, construção de raiz e projecto